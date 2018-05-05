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Пушков назвал продуманной ложью заявления об отсутствии нацизма на Украине
Политика
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    Пушков назвал продуманной ложью заявления об отсутствии нацизма на Украине

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    Пушков назвал продуманной ложью заявления об отсутствии нацизма на Украине

    Москва, 5 мая. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что утверждения о том, что на Украине нет нацизма являются продуманной ложью.

    «На Западе всех долго убеждали, что на Украине нет нацизма. Верить этому означает не верить глазам своим. И это продуманная, намеренная ложь», — написал российский сенатор в своем микроблоге в Twitter.

    Ранее Газета.ру сообщала, что монумент Скорбящей матери и памятник жертвам нацизма осквернили в украинском городе Полтава. Вандалы нанесли на них антисемитские лозунги и нацистское приветствие. Ранее украинские националисты заявили, что закрасили названия российских городов-героев времен Второй мировой войны на Аллее Славы в Одессе. 

    Автор: Ирина Новикова
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