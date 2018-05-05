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Эксперт рассказала о росте числа незаконных мигрантов из Украины в ЕС
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    Эксперт рассказала о росте числа незаконных мигрантов из Украины в ЕС

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    Эксперт рассказала о росте числа незаконных мигрантов из Украины в ЕС

    Киев, 5 мая. В 2017 году в странах Евросоюза зафиксировано 32 600 граждан Украины со статусом неурегулированных мигрантов. Это на 12% больше, чем в 2016 «визовом» году, сообщила замдиректора общественной организации «Европа без барьеров» Екатерина Кульчицкая.

    По словам Кульчицкой, число незаконных мигрантов в станах ЕС увеличивалось «и в 2015, и в 2016, и теперь в 2017 году».

    При этом она добавила, сообщает «Политнавигатор», что большинство из них впоследствии добровольно возвращались на Украину. В 2017 году в свою страну вернулись более 29 тыс. нелегальных мигрантов.

    По мнению эксперта, «это в определенной степени успокаивает страны ЕС»: украинцы нарушают законодательство Евросоюза, но позднее все же возвращаются в свою страну.

    Отметим, ранее Украина объявила о намерении вернуть на родину большого числа украинских трудовых мигрантов из России. Глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что украинских трудовых мигрантов можно перераспределить за рубежом. И на это, как сообщала «Газета.ру», по его словам, должно повлиять сближение Украины и Евросоюза.

    Напомним, с 11 июня 2017 года украинские граждане могут без виз путешествовать по странам Шенгенской зоны. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. 

    Автор: Олеся Волкова
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