Симферополь, 5 мая. Экипаж украинского рыболовецкого судна, нарушивший границы России у берегов Крыма, должен понести за это ответственность. Такое мнение высказал заместитель председателя Государственного совета республики Крым Ефим Фикс. Он подчеркнул недопустимость вторжения территориальные воды России, а также необходимость придерживаться правил мореходства.

«За все нужно отвечать, нести ответственность в полном объеме в соответствии с российским законодательством», — цитирует Фикс ТАСС.

Депутат также выразил недоумение в связи с заявленной Украиной нотой протеста по факту задержания судна.

«Странная логика, то есть задерживать российское судно «Норд» они могут в Азовском море, где границы не определены, а украинское судно в границах России нельзя», — отметил Фикс.

О ноте протеста МИД Украины в связи с задержанием рыболовецкого судна ранее сообщала Газета.ru.