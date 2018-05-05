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Политика
Украинские моряки должны ответить за нарушение границ России — Фикс
Украина
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    Украинские моряки должны ответить за нарушение границ России — Фикс

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    Украинские моряки должны ответить за нарушение границ России — Фикс

    Симферополь, 5 мая. Экипаж украинского рыболовецкого судна, нарушивший границы России у берегов Крыма, должен понести за это ответственность. Такое мнение высказал заместитель председателя Государственного совета республики Крым Ефим Фикс. Он подчеркнул недопустимость вторжения территориальные воды России, а также необходимость придерживаться правил мореходства.

    «За все нужно отвечать, нести ответственность в полном объеме в соответствии с российским законодательством», — цитирует Фикс ТАСС.

    Депутат также выразил недоумение в связи с заявленной Украиной нотой протеста по факту задержания судна.

    «Странная логика, то есть задерживать российское судно «Норд» они могут в Азовском море, где границы не определены, а украинское судно в границах России нельзя», — отметил Фикс.

    О ноте протеста МИД Украины в связи с задержанием рыболовецкого судна ранее сообщала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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