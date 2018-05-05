Израиль не будет бороться за место непостоянного члена Совбеза ООН 

ООН, 5 мая. Израиль не будет бороться за место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на выборах в этом году, сообщило постпредство страны при ООН в пятницу.

В заявлении уточняется, что Израиль принял решение отозвать свою кандидатуру на членство в Совбезе ООН «после консультаций с партнерами и добрыми друзьями» .

Выборы пяти новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2019-2020 годы состоятся в Генассамблее ООН 8 июня. После выхода из борьбы Израиля на два места в группе западноевропейских и других государств претендуют Германия и Бельгия.

Отметим, ранее Госдепартамент США составил перечень стран, в котором поддерживающие американскую сторону в Генассамблее ООН государства отделены от тех, кто обычно не разделяет их позицию. Как передавал RT, Израиль вошел в десятку стран, чьи решения при голосовании ГА ООН чаще всего совпадали с позицией США.