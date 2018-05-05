Эксперты раскрыли связь голодания и старения

Вашингтон, 5 мая. Биологи из Массачусетского технологического института заявили, что голодание способствует регенерации стволовых клеток.

Сообщается, что для того, чтобы сделать данный вывод, специалисты поставили эксперимент над мышами. Грызунов не кормили в течение 24 часов, после чего из их кишечников взяли стволовые клетки, которые затем вырастили искусственным способом.

Оказалось, что после голодания в клетках изменился энергетический обмен веществ: они начинали расщеплять жирные кислоты вместо глюкозы, что простимулировало процесс появления новых клеток и вдвое ускорило процесс омоложения.

Ранее Газета.ру сообщала, что группа молодых ученых из МГУ имени М.В. Ломоносова под руководством профессора Бориса Животовского выяснила, что голодание позволяет снизить уровень активности белков опухолевых клеток Mcl-1, которые обычно не дают клеткам умирать.