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Хакеры нашли самый быстрый способ взломать Android
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    Хакеры нашли самый быстрый способ взломать Android

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    Хакеры нашли самый быстрый способ взломать Android

    Гаага, 5 мая. Группа специалистов из Голландии обнаружила способы максимально быстрого взлома некоторых моделей телефонов на Android. Об этом сообщает ТАСС.

    Отмечается, что слабым местом гаджета оказалась оперативная память Rowhammer. Уязвимость Rowhammer позволяет злоумышленникам ввести специальный код. Найденный способ взлома актуален лишь для старых моделей смартфонов.

    Какие-либо специальные расширения мобильного браузера не нужны. Для результативной кибератаки в этом случае необходимо не более двух минут,  — пишет телеканал «Звезда».

    Ранее хакеры нашли легкие способы взлома паролей-узоров на Android.

    Автор: Сергей Свазовский
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