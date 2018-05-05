Польские журналисты открестились от своего «коллеги» Мацейчука, назвав его «горделивым националистом»

Москва, 5 мая. Польская журналистка рассказала, что на самом деле представляет из себя выдворенный из России Томаш Мацейчук.

Ранее польский журналист Мацейчук сообщил, что ему запретили въезд на территорию РФ на 30 лет. По его словам, его подозревают в «действиях, разжигающих ненависть и вражду».

Мацейчук часто выступал в роли «эксперта» на различных ток-шоу, где яро критиковал политику Москвы и зачастую провоцировал конфликты в студии.

Как сообщает «Политэксперт», выяснилось, что к журналисту в Польше отношение весьма неоднозначное. В частности, польская журналистка Елена Бабакова в эфире телеканала RTVI заявила, что Мацейчука точно нельзя назвать экспертом, поскольку он не отражает позицию всей страны.

По ее словам, это карикатурный образ горделивого националиста, который недолюбливает и вечно поучает россиян, провоцируя дополнительное напряжение в двусторонних отношениях.

Отметим, что похожее мнение ранее высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его мнению, Мацейчук не работал ни на одно СМИ и не может являться журналистом.