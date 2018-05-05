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Вторая серия нового «Простоквашино» собрала более миллиона просмотров за восемь часов
Украина
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    Вторая серия нового «Простоквашино» собрала более миллиона просмотров за восемь часов

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    Вторая серия нового «Простоквашино» собрала более миллиона просмотров за восемь часов

    Москва, 5 мая. Вторая серия мультфильма «Возвращение в Простоквашино» собрала более миллиона просмотров на протяжении восьми часов с момента публикации. Об этом сообщает ТАСС.

    Ролик был обнародован киностудией «Союзмультфильм» в социальной сети «ВКонтакте». Спустя восемь часов после публикации видео просмотрели более миллиона пользователей.

    Обновленный мультфильм «Возвращение в Простоквашино» повествует зрителям о жизни Дяди Федора, кота Матроскина, собаки Шарика и других персонажей в современных условиях.

    RT уточняет, что вторая серия «Возвращения в Простоквашино» длится шесть с половиной минут.

    Автор: Сергей Свазовский
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