Вторая серия нового «Простоквашино» собрала более миллиона просмотров за восемь часов

Москва, 5 мая. Вторая серия мультфильма «Возвращение в Простоквашино» собрала более миллиона просмотров на протяжении восьми часов с момента публикации. Об этом сообщает ТАСС.

Ролик был обнародован киностудией «Союзмультфильм» в социальной сети «ВКонтакте». Спустя восемь часов после публикации видео просмотрели более миллиона пользователей.

Обновленный мультфильм «Возвращение в Простоквашино» повествует зрителям о жизни Дяди Федора, кота Матроскина, собаки Шарика и других персонажей в современных условиях.

RT уточняет, что вторая серия «Возвращения в Простоквашино» длится шесть с половиной минут.