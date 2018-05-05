Пекин, 5 мая. США и Китай провалили переговоры по прекращению торговой войны между двумя странами, сообщает агентство Bloomberg.

В пятницу в Пекине завершились торговые переговоры между представителями США и КНР. Как сообщает агентство «Синьхуа», по итогам двухдневной встречи делегации обеих стран «сумели достичь определенного консенсуса по целому ряду вопросов с целью урегулирования торгово-экономического конфликта». В то же время стороны признали и наличие по-прежнему сохраняющихся серьезных разногласий по некоторым проблемам.

По данным Bloomberg, США потребовали от Китая сократить торговый дефицит между двумя странами не менее чем на 200 млрд долларов к 2020 году. Китай же потребовал от Штатов остановить расследование кражи американской интеллектуальной собственности компаниями из КНР. Китай также требует от Вашингтона отказа от 25-процентных пошлин на китайские товары и открыть для китайских компаний рынок электронных платежей.

Напомним, в конце марта президент США Дональд Трамп подписал меморандум о введении пошлин на импорт 100 товаров, при создании которых Пекин якобы «похитил у американских компаний информацию». О том, как страны «раскручивали спираль торговой войны», рассказывала «Газета.ру».

Аналитики RT утверждают, что подобный ультиматум со стороны Вашингтона невыполним. В нынешних условиях Штаты будут не в силах нарастить экспорт в Китай и сократить объемы поставок из страны. Кроме того, фундаментальные причины торгового дефицита связаны с особенностями самой американской экономики.