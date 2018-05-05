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«Лучше им не накалять обстановку»: россияне ответили Израилю, пригрозившему атаковать российские С-300 в Сирии
Украина
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    «Лучше им не накалять обстановку»: россияне ответили Израилю, пригрозившему атаковать российские С-300 в Сирии

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    «Лучше им не накалять обстановку»: россияне ответили Израилю, пригрозившему атаковать российские С-300 в Сирии

    Москва, 5 мая. Россияне скептически отнеслись к заявлению бывшего министра обороны Израиля Моше Аренс, который заявил, что государство сможет справиться и атаковать российские системы С-300, которые будут расположены в Сирии. 

    Соответствующее заявление Аренс сделал в интервью изданию Haaretz. Его неудовольствие вызвали предполагаемые поставки С-300 Сирии. По его мнению, это «даст Асаду возможность сбивать израильские самолеты, которые атакуют цели на территории Сирии». Автор статьи считает, что поставка С-300 может привести к «прямому конфликту» между Россией и Израилем. 

    В минувший четверг поставку российских С-300 Сирии прокомментировал также действующий министр обороны Израиля Авигдор Либерман. По его словам, Израиль обещает нанести удар по зенитным ракетным комплексам С-300, если их используют против израильских самолетов. 

    Россияне с таким высказыванием не согласились. В частности, некоторые пользователи соцсетей пояснили, что Израилю нужно будет хорошенько подумать перед тем, как действовать, а тем более запускать какие-либо ракеты.

    «Лучше им не накалять обстановку»: россияне ответили Израилю, пригрозившему атаковать российские С-300 в Сирии

    «Израиль пусть сам на Сирию не нападает, и отпора тогда не получит!! На чужую территорию нечего рот открывать!! Израиль знает, что Россия защищает Сирию, и лучше ему не накалять обстановку!!», — выразила свое возмущение в Twitter Елена Варфоломеева.

    «Лучше им не накалять обстановку»: россияне ответили Израилю, пригрозившему атаковать российские С-300 в Сирии

    Многие высказывают мнение, что Израиль вряд решится в действительности что-либо «разнести». 

    «Лучше им не накалять обстановку»: россияне ответили Израилю, пригрозившему атаковать российские С-300 в Сирии

    При этом большинство подчеркивают, что Израилю нечего делать в Сирии. Некоторые добавили, что для начала необходимо разобраться с урегулированием ситуации в Палестине. 

    «Лучше им не накалять обстановку»: россияне ответили Израилю, пригрозившему атаковать российские С-300 в Сирии

    Автор: Олеся Волкова
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