Клинцевич: Нога украинских националистов не ступит на Крымский мост

Москва, 5 мая. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предостерег украинских националистов от провокаций на Крымском мосту. Соответствующую запись политик сделал на своей странице в социальной сети Facebook. Он подчеркнул, что подобные действия будут расценены как агрессия против России.

«Хочу предупредить, что любые акции украинских националистов на Крымском мосту будут рассматриваться нами как незаконное вражеское вторжение на российскую территорию с вытекающими отсюда последствиями», — написал Клинцевич.

Сенатор пообещал, что «ни одна нога украинского националиста не вступит на Крымский мост». Он посоветовал украинским радикалам воздержаться от провокаций.

«Лучше не пробовать», — сказал Клинцевич.

Ранее украинские националисты анонсировали акцию на Крымском мосту. Об этом писала RT.