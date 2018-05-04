Россия сообщила Литве о завершении процедуры демаркации границы

Москва, 4 мая. Россия завершила все процедуры, необходимые для демаркации государственной границы с Литвой. Соответствующее сообщение МИД РФ направил литовскому внешнеполитическому ведомству.

«После получения сообщения от МИД России о завершении обязательных внутренних процедур 26 апреля окончательно завершен процесс по демаркации литовско-российской государственной границы», — указывает МИД Литвы.

Отмечается также, что соответствующие документы вступили в силу.

RT напоминает, что подписание документов по демаркации государственной границы между Российской Федерацией и Литвой состоялось в декабре 2017 года.