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Политика
Россия сообщила Литве о завершении процедуры демаркации границы
Политика
Россия сообщила Литве о завершении процедуры демаркации границы
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    Россия сообщила Литве о завершении процедуры демаркации границы

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    Россия сообщила Литве о завершении процедуры демаркации границы

    Москва, 4 мая. Россия завершила все процедуры, необходимые для демаркации государственной границы с Литвой. Соответствующее сообщение МИД РФ направил литовскому внешнеполитическому ведомству.

    «После получения сообщения от МИД России о завершении обязательных внутренних процедур 26 апреля окончательно завершен процесс по демаркации литовско-российской государственной границы»,  — указывает МИД Литвы.

    Отмечается также, что соответствующие документы вступили в силу.

    RT напоминает, что подписание документов по демаркации государственной границы между Российской Федерацией и Литвой состоялось в декабре 2017 года.

    Автор: Сергей Свазовский
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