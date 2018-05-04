Кишинев, 4 мая. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что после инаугурации президента РФ Владимира Путина Россия и Запад найдут точки соприкосновения. Такое заявление молдавский лидер сделал в эфире телеканала NTV Moldova.

«Я думаю, что Россия и Запад после инаугурации Владимира Путина будут искать общие точки, потому что противостояние, которое сейчас происходит, никому не выгодно», — полагает Додон.

Президент Молдавии добавил, что Кишинев заинтересован в налаживании конструктивного диалога между Россией, США и Европейским Союзом.

«Нам этот диалог выгоден, так больше шансов, что нас не будут трогать и мешать, а помогут решить приднестровскую проблему. Я надеюсь, что диалог начнется», — заключил Додон.

Ранее Игорь Додон подверг критике идею объединения Румынии и Молдавии. Об этом писала RT.