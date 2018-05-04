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Россия и Запад найдут общие точки после инаугурации Путина — Додон
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    Россия и Запад найдут общие точки после инаугурации Путина — Додон

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    Россия и Запад найдут общие точки после инаугурации Путина — Додон

    Кишинев, 4 мая. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что после инаугурации президента РФ Владимира Путина Россия и Запад найдут точки соприкосновения. Такое заявление молдавский лидер сделал в эфире телеканала NTV Moldova.

    «Я думаю, что Россия и Запад после инаугурации Владимира Путина будут искать общие точки, потому что противостояние, которое сейчас происходит, никому не выгодно», — полагает Додон.

    Президент Молдавии добавил, что Кишинев заинтересован в налаживании конструктивного диалога между Россией, США и Европейским Союзом.

    «Нам этот диалог выгоден, так больше шансов, что нас не будут трогать и мешать, а помогут решить приднестровскую проблему. Я надеюсь, что диалог начнется», — заключил Додон.

    Ранее Игорь Додон подверг критике идею объединения Румынии и Молдавии. Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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