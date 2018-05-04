«Конкуренция великих держав» заставила США воссоздать Второй флот ВМС

Вашингтон, 4 мая. США воссоздали Второй флот ВМС, расформированный в 2011 году, сославшись на «конкуренцию великих держав».

В заявлении ВМС США сообщается, что Второй флот будет действовать на восточном побережье США и в северной части Атлантического океана.

«В нашей новой национальной военной стратегии ясно сказано, что мы вернулись в эру конкуренции великих держав, по мере того как в нашем окружении растет число вызовов, оно становится более сложным», — объяснил причины создания Второго флота главком ВМС США адмирал Джон Ричардсон, сообщает RT.

В среду «Газета.ру» сообщала, что в Черное море вошли корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО. В Британии отмечают, что такие действия необходимы, что бороться с «потенциальной агрессией» России. НАТО на протяжении длительного времени наращивает свое военное присутствие в регионе, который в Пентагоне считают стратегически важным для США.

Отметим, что россияне с иронией отнеслись к сообщениям о кораблях НАТО в Черном море.