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«Конкуренция великих держав» заставила США воссоздать Второй флот ВМС
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    «Конкуренция великих держав» заставила США воссоздать Второй флот ВМС

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    «Конкуренция великих держав» заставила США воссоздать Второй флот ВМС

    Вашингтон, 4 мая. США воссоздали Второй флот ВМС, расформированный в 2011 году, сославшись на «конкуренцию великих держав».

    В заявлении ВМС США сообщается, что Второй флот будет действовать на восточном побережье США и в северной части Атлантического океана.

    «В нашей новой национальной военной стратегии ясно сказано, что мы вернулись в эру конкуренции великих держав, по мере того как в нашем окружении растет число вызовов, оно становится более сложным», — объяснил причины создания Второго флота главком ВМС США адмирал Джон Ричардсон, сообщает RT.

    В среду «Газета.ру» сообщала, что в Черное море вошли корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО. В Британии отмечают, что такие действия необходимы, что бороться с «потенциальной агрессией» России. НАТО на протяжении длительного времени наращивает свое военное присутствие в регионе, который в Пентагоне считают стратегически важным для США. 

    Отметим, что россияне с иронией отнеслись к сообщениям о кораблях НАТО в Черном море.  

    Автор: Олеся Волкова
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