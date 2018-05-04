Сирия: появилось видео сдачи САА боевиками бронетехники в провинциях Хомс и Хама

Хомс (Сирия), 4 мая. На портале YouTube появилось видео, на котором запечатлено, как боевики незаконных вооруженных формирований сдают Сирийской арабской армии (САА) бронетехнику.

Видео опубликовано Alyater News syria. На записи видно, как САА получает несколько бронемашин от боевиков в деревнях провинций Хомс и Хама в ходе реализации соглашения, достигнутого между двумя сторонами.

Напомним, 1 мая правительство Сирии при содействии российского Центра по примирению сторон в САР достигло соглашения с главарями радикальных группировок о выводе боевиков с севера провинции Хомс и юга провинции Хама, сообщал RT.

Боевики должны сдать тяжелое и среднее оружие в течение трех дней. Те, кто не согласен на примирение, должны уйти в сторону Идлиба и Джараблуса, пожелавшие остаться — пройдут процесс урегулирования статуса.

Ранее сообщалось, что часть боевиков, базирующихся в окрестностях Ар-Растана, согласилась на условия САА и сдала оружие, получив возможность выехать в Идлиб и Алеппо. Однако оставшиеся радикалы создали новое формирование «Джейш аль-Сахаба» и пообещали бороться с правительственными силами.