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Политика
Посольство России снова потребовало от Великобритании предоставить доступ к Скрипалям
Политика
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    Посольство России снова потребовало от Великобритании предоставить доступ к Скрипалям

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    Посольство России снова потребовало от Великобритании предоставить доступ к Скрипалям

    Лондон, 4 мая. Посольство России во второй раз потребовало от властей Великобритании предоставить доступ к гражданам РФ Серегю и Юлии Скрипалям, пострадавшим в результате инцидента в Солсбери. Об этом сообщает ТАСС.

    «Британские власти должны срочно гарантировать транспарентность и беспристрастность следствия и выполнить свои международные обязательства, предоставив посольству доступ к пострадавшим российским гражданам», — указывает дипломатическое учреждение.

    Ранее британский эксперт раскрыл секрет «чудесного выздоровления» Скрипалей. По его словам, пострадавших спасла своевременная медицинская помощь.

    Автор: Сергей Свазовский
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