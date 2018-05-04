Посольство России снова потребовало от Великобритании предоставить доступ к Скрипалям

Лондон, 4 мая. Посольство России во второй раз потребовало от властей Великобритании предоставить доступ к гражданам РФ Серегю и Юлии Скрипалям, пострадавшим в результате инцидента в Солсбери. Об этом сообщает ТАСС.

«Британские власти должны срочно гарантировать транспарентность и беспристрастность следствия и выполнить свои международные обязательства, предоставив посольству доступ к пострадавшим российским гражданам», — указывает дипломатическое учреждение.

Ранее британский эксперт раскрыл секрет «чудесного выздоровления» Скрипалей. По его словам, пострадавших спасла своевременная медицинская помощь.