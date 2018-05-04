Сирия: за сутки 1348 боевиков и членов их семей вывезли из Дамаска в Алеппо
Дамаск (Сирия), 4 мая. За сутки через гуманитарный коридор из трех населенных пунктов провинции Дамаск были выведены 1348 боевиков и членов их семей, сообщается в информационном бюллетене российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.
Офицеры Центра примирения и подразделения российской военной полиции с соблюдением усиленных мер безопасности второй день продолжают вывод боевиков и членов их семей из населенных пунктов Ялда, Бабила и Бейт-Сахм через гумкоридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Бейт-Сахм.
За минувшие сутки через этот гумкоридор вышло 1348 боевиков и членов их семей. Автобусы с боевиками сопровождали машины службы безопасности Сирии, кареты скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца. Их доставили на север провинции Алеппо.
В ЦПВС так же сообщили, что под контролем Центра примирения в поселениях Эр-Растан и Телль-Биса зоны деэскалации «Хомс» боевики начали передачу вооружения и военной техники правительственным войскам САР.
«За сутки сдано четыре единицы военной техники, 17 единиц вооружения различного типа и боеприпасы к ним», — говорится в сообщении Центра примирения.