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Украина
Депутат ГД назвал нарушением прав человека возможный недопуск журналистов РФ в Киев
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    Депутат ГД назвал нарушением прав человека возможный недопуск журналистов РФ в Киев

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    Депутат ГД назвал нарушением прав человека возможный недопуск журналистов РФ в Киев

    Москва, 4 мая. Возможный недопуск российских журналистов на финал Лиги чемпионов по футболу в Киев будет очередным нарушением прав человека на Украине, заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР).

    Ранее стало известно, что посетивших Крым, а также ДНР и ЛНР российских журналистов не пустят на финал Лиги чемпионов в Киеве. 

    Как сообщает пресс-служба депутата, по мнению Свищего, данная ситуация «является очередным нарушением прав человека в стране, власти которой находятся в руках Запада». 

    «В очередной раз украинские чиновники-марионетки предпринимают фарсовые действия, используя для их обоснования посещение Крыма», - заявил депутат.

    Свищев обратил внимание также на тот факт, что «УЕФА и ФИФА оказались в реально трудном положении, заявляя, что такие действия являются правом принимающей стороны».

    В пятницу также стало известно, что болельщиков, которые приедут на финальные матчи женской и мужской Лиги чемпионов по футболу на Украину, будут пускать по предварительным спискам. Не пустят тех, кто является «нарушителем государственной границы», то есть тех, кто посещал Крым. 

    Автор: Олеся Волкова
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