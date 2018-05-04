Сирия: почти 64 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте

Дамаск (Сирия), 4 мая. В свои дома из лагерей беженцев вернулись почти 64 тыс. жителей Восточной Гуты, сообщается в информационном бюллетене российского Центра примирения сторон в Сирии.

«Благодаря усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 63 983 жителя Восточной Гуты», — сообщили в ЦПВС.

В Центре примирения отметили, что обстановка в Восточной Гуте нормализуется, восстанавливается мирная жизнь. В частности, в городе Дума продолжается расчистка завалов, проводится разминирование жилых строений. За сутки удалось разминировать восемь домов и придомовых территорий. Было обезврежено 16 самодельных взрывных устройств.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возвращению людей к местам прежнего проживания. За сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 146 беженцев, в Восточную Гуту — 126 человек.

Офицеры Центра примирения ведут контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифъат» в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За день в этот населенный пункт выведено 395 человек с личным имуществом.