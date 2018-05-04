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«Союзмультфильм» показал вторую серию нового «Простоквашино»
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    «Союзмультфильм» показал вторую серию нового «Простоквашино»

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    «Союзмультфильм» показал вторую серию нового «Простоквашино»

    Москва, 4 мая. Киностудия «Союзмультфильм» выложила в сеть Интернет вторую серию обновленного мультфильма «Простоквашино». Новый эпизод размещен в социальной сети «ВКонтакте», в «Одноклассниках» и на ресурсах Mail.Ru Group.

    Создатели отмечают, что темп повествования несколько замедлился по сравнению с первой серией.

    «В первой серии перед нами стояла задача представить зрителю новых персонажей и вспомнить старых, поэтому экспозиция заметно убыстрилась. Сейчас повествование будет возвращаться к привычному темпу, который тем не менее будет всё же быстрее, чем в старых сериях», — цитирует «Интерфакс» слова режиссера серии Михаила Солошенко.

    Первая серия обновленного «Простоквашино» увидела свет в апреле 2018 года. Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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