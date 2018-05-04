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Сирия: российские офицеры обеспечили безопасное прохождение гумконвоев ООН в Даръа
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    Сирия: российские офицеры обеспечили безопасное прохождение гумконвоев ООН в Даръа

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    Сирия: российские офицеры обеспечили безопасное прохождение гумконвоев ООН в Даръа

    Хмеймим (Сирия), 4 мая. Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии обеспечили безопасное и беспрепятственное прохождение гуманитарных конвоев ООН в пять населенных пунктов провинции Даръа, сообщается в информационном бюллетене Центра.

    Продукты питания, хозяйственные принадлежности и медикаменты были доставлены в населенные пункты Хаджми, Кхель, Аль-Джизе, Насрия и Джасим провинции Даръа. Общий вес гуманитарного груза составил 207 тонн.

    Благотворительную акцию провели в поселениях Мерджани провинции Дамаск и Машрафет-Аль-Мредж провинции Алеппо. Жители получили 445 продовольственных наборов и свежий хлеб общим весом три тонны.

    В центре примирения также сообщили, что российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 27 сирийцам, в том числе трем детям.

    Автор: Олеся Волкова
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