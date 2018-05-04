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Сирия: восемь человек пострадали при обстреле боевиками жилых районов Дамаска
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    Сирия: восемь человек пострадали при обстреле боевиками жилых районов Дамаска

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    Сирия: восемь человек пострадали при обстреле боевиками жилых районов Дамаска

    Хмеймим (Сирия), 4 мая. Восемь человек пострадали при обстреле боевиками кварталов Дамаска, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

    По данным ЦПВС, инцидент произошел в четверг, 3 мая. Боевики из района Хаджар-аль-Асвад подвергли минометному и ракетному обстрелу жилые кварталы Ат-Тадамон, Аль-Каззаз и Барза в Дамаске. 

    Ранения получили восемь человек.

    В Центре примирения также добавили, что, несмотря на установление на всей территории страны режима прекращения огня, совместный иранско-российско-турецкий Координационный центр в течение суток фиксировал случаи нарушений в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама, Дамаск и Даръа. 

    Автор: Олеся Волкова
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