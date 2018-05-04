Королева Великобритании вручила Полу Маккартни Орден кавалеров почета

Лондон, 4 мая. Королева Великобритании Елизавета II наградила бывшего участника группы The Beatles Пола Маккартни Орденом кавалеров Почета за достижения в области музыки. Маккартни получил орден из рук королевы в ходе торжественной церемонии в Букингемском дворце, передает Daily Mail.

«Для меня и для моей семьи это огромная честь, и я думаю о том, как сильно гордились бы этим мои мама и папа из Ливерпуля, если бы смогли это увидеть», — заявил Маккартни.

Стоит отметить, что Орден кавалеров Почета был учрежден 100 лет назад. Его обладателями являются более ста человек, среди которых Уинстон Черчилль, Джоан Роулинг, Стивен Хоккинг и другие.