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Королева Великобритании вручила Полу Маккартни Орден кавалеров почета
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    Королева Великобритании вручила Полу Маккартни Орден кавалеров почета

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    Королева Великобритании вручила Полу Маккартни Орден кавалеров почета

    Лондон, 4 мая. Королева Великобритании Елизавета II наградила бывшего участника группы The Beatles Пола Маккартни Орденом кавалеров Почета за достижения в области музыки. Маккартни получил орден из рук королевы в ходе торжественной церемонии в Букингемском дворце, передает Daily Mail.

     «Для меня и для моей семьи это огромная честь, и я думаю о том, как сильно гордились бы этим мои мама и папа из Ливерпуля, если бы смогли это увидеть», — заявил Маккартни.

    Стоит отметить, что Орден кавалеров Почета был учрежден 100 лет назад. Его обладателями являются более ста человек, среди которых Уинстон Черчилль, Джоан Роулинг, Стивен Хоккинг и другие.

    Автор: Алексей Громов
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