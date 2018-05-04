Россияне ответили на отказ украинских пограничников впускать в страну с георгиевскими ленточками

Москва, 4 мая. Россияне ответили на отказ украинских пограничников впустить в страну двух граждан РФ, на багаже у которых была закреплена георгиевская ленточка. Инцидент в киевском аэропорту «Борисполь» активно обсуждается в социальных сетях.

Некоторые пользователи предложили ответить киевским властям по примеру Польши, принявшей «антибандеровский» закон. Этот нормативный акт запретил героизацию Степана Бандеры, Романа Шухевича, ОУН, УПА1 (Организация украинских националистов, украинская повстанческая армия — обе запрещены РФ). С учетом количества украинцев, ежегодно приезжающих в Россию на заработки, такая мера представляется им эффективной.

Некоторые пользователи убеждены, что при пересечении границы России нужно выяснять отношение украинцев к Степану Бандере, — пишет ФБА «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось об инциденте в киевском аэропорту «Борисполь». Пограничники не пустили на Украину двух граждан России, которые отказались снять георгиевскую ленточку с багажа. Об этом писала Газета.ru.

1 Организация запрещена на территории РФ.