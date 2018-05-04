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Глава Центра спорта «Самбо-70» рассказал об уходе Медведевой от тренера
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    Глава Центра спорта «Самбо-70» рассказал об уходе Медведевой от тренера

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    Глава Центра спорта «Самбо-70» рассказал об уходе Медведевой от тренера

    Москва, 4 мая. Российская фигуристка Евгения Медведева ушла от своего наставника Этери Тутберидзе, с которой работала с 2007 года. Как рассказал глава Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев, спортсменка не собирается покидать сам центр.

    «Женя прекратила сотрудничество с Этери Георгиевной, — сообщил Лайшев ТАСС. — Конечно, нам эта ситуация не очень нравится, но Женя планирует продолжить работать в «Самбо-70», но с другим тренером».

    По словам Лайшева, Медведеву «никогда ни в чем не ужимали», у фигуристки сложились хорошие отношения со школой, которая пыталась повлиять на ход ситуации. Он назвал ситуацию «не очень правильной», заявив, что Тутберидзе делает все для своих подопечных.

    Лайшев также добавил, у Тутберидзе «колоссальная скамейка запасных».

    Автор: Катерина Михайлиди
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