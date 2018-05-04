«КамАЗ» и ГАЗ стали победителями аукциона на поставку электробусов для Москвы

Москва, 4 мая. Российские автопроизводители ГАЗ и «КамАЗ» выиграли два аукциона на поставку электробусов для Москвы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Каждый из них выпустит для Мосгортранса по 100 самых современных в мире электробусов с 15-летним сервисным обслуживанием и установкой 62 ультрабыстрых зарядок», — сообщил Собянин.

Он также добавил, что в ближайшее время будет объявлен аукцион еще на 100 электробусов, а с 2021 года власти Москвы будут закупать только экологичные виды транспорта вместо дизельных автобусов.

Новые электробусы рассчитаны минимум на 85 пассажиров. Салон оборудован климат-контролем, Wi-Fi, а также системой видеонаблюдения и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств.