Меню
Общество
«КамАЗ» и ГАЗ стали победителями аукциона на поставку электробусов для Москвы
Новости Сирии
Сирия: почти 64 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте
Следующая новость
Загрузка...

    «КамАЗ» и ГАЗ стали победителями аукциона на поставку электробусов для Москвы

    52

    «КамАЗ» и ГАЗ стали победителями аукциона на поставку электробусов для Москвы

    Москва, 4 мая. Российские автопроизводители ГАЗ и «КамАЗ» выиграли два аукциона на поставку электробусов для Москвы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Каждый из них выпустит для Мосгортранса по 100 самых современных в мире электробусов с 15-летним сервисным обслуживанием и установкой 62 ультрабыстрых зарядок», — сообщил Собянин.

    Он также добавил, что в ближайшее время будет объявлен аукцион еще на 100 электробусов, а с 2021 года власти Москвы будут закупать только экологичные виды транспорта вместо дизельных автобусов.

    Новые электробусы рассчитаны минимум на 85 пассажиров. Салон оборудован климат-контролем, Wi-Fi, а также системой видеонаблюдения и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.