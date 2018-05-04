Сирия: боевики обстреляли Алеппо из минометов, есть жертвы





Москва, 4 мая. Боевики обстреляли из минометов три квартала сирийского Алеппо. В результате один человек погиб, еще двое получили ранения.

Боевики обстреляли районы Шахба, Шари Аль-Ниль и Могамбо днем 4 мая. Один из снарядов попал в крышу больницы Заим, остальные разорвались у детских площадок и парков. При обстреле погибла женщина, еще два человека были доставлены в госпиталь Джамеи.

По данным полиции, террористы вели обстрел из района Джамаиат аз-Захра на окраине города, передает РИА Новости.