Лондон, 4 мая. Великобритания продолжит финансирование организации «Белые каски» в Сирии. Об этом сообщили в МИД Соединенного королевства.

«Великобритания остается преданна поддержке «Белых касок» и жизненно важной работе, которую они осуществляют, предоставляя cпасающую жизни помощь мирным жителям, которых затронул конфликт в Сирии», — приводит РИА Новости комментарий представителя британского дипломатического ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что Госдеп США намерен пересмотреть вопрос оказания финансовой помощи «Белым каскам». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, отметила, что «Белые каски» финансируются посредством «очень изощренных схем».

Отметим, именно организация «Белые каски», по утверждению российских официальных лиц, ответственна за организацию провокации в сирийской Восточной Гуте. Так называемый «инцидент в Думе», якобы имевшее место применение химического оружия, в результате стало поводом для ракетного удара по территории САР, осуществленного коалицией во главе с США.