Москва, 4 мая. Общий объем государственного долга Российской Федерации по состоянию на 1 января 2018 года сократился с 40% до 33% ВВП. Об этом сообщается в годовом отчете Центрального банка России. Отмечается, что такая долговая нагрузка на экономику считается умеренной.

Из доклада следует, что большая часть долга приходится на частный сектор. Общий объем таких обязательств составил 448,6 миллиарда долларов США, то есть 86,5% от общего объема внешнего долга страны.

Внешний долг субъектов Российской Федерации остался неизменным — 0,2 млрд долларов США. Российским банкам удалось сократить долговые обязательства на 16 миллиардов США, — указывается в докладе ЦБ РФ.

Ранее в Центробанке оценили объемы сомнительных операций по выводу средств за пределы страны в 2017 году. Об этом писала Газета.ru.