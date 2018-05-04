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США могут приостановить поставки оружия Украине из-за дела Януковича — вице-спикер
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    США могут приостановить поставки оружия Украине из-за дела Януковича — вице-спикер

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    Вице-спикер Рады рассказала о блокировании поставок оружия США на Украину

    Киев, 4 мая. Вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид заявила, что блокирование рассмотрения дела о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича может негативно повлиять на сотрудничество Киева и США.

    «Есть большая обеспокоенность относительно того, что стало причиной блокировки, если она действительно есть, пока нет документального подтверждения ни со стороны Украины, ни со стороны Америки относительно этого», — сказала Сыроид.

    По ее словам, на разных уровнях украинской власти предпринимаются попытки блокировать рассмотрение дела о госизмене Януковича в суде, в результате чего США могут прекратить поставки оружия на Украину.

    Напомним, 19 апреля Оболонский районный суд Киева неожиданно, не завершив допрос всех свидетелей со стороны защиты, объявил о переходе к стадии судебных дебатов. Данное решение вызвало возмущение со стороны защиты Януковича. 3 мая суд принял решение вернуться к стадии допроса свидетелей. По словам защиты Януковича, из 144 заявленных свидетелей судья разрешил допросить 22, из них 14 все еще не приняли участие в процессе.

    Автор: Алексей Громов
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