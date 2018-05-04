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«Русский союз Латвии» раскритиковал власти за репрессии в отношении противников языковой реформы
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    «Русский союз Латвии» раскритиковал власти за репрессии в отношении противников языковой реформы

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    «Русский союз Латвии» раскритиковал власти за репрессии в отношении противников языковой реформы

    Рига, 4 мая. Партия «Русский союз Латвии» (РСЛ) резко раскритиковала решение полиции безопасности (ПБ) страны возбудить уголовное дело в связи с проведением вселатвийского родительского собрания, мероприятия, организованного в знак протеста против перевода школ нацменьшинств на обучение на латышском.

    «РСЛ категорически протестует против политических репрессий и использования ПБ в качестве инструмента для их осуществления…» — говорится в комментарии пресс-службы «Русского союза».

    В партии отметили, что конституция Латвии должна защищать свободу собраний и свободу слова. В РСЛ подчеркнули, что проводимые властями репрессии ставят Латвию на грань тоталитарной диктатуры.

    Напомним, в марте латвийский сейм утвердил поправки к закону «Об образовании», которые международное сообщество признало дискриминирующими права нацменьшинств. В партии «Русский союз Латвии» предупредили, что протестные настроения в стране в связи с принятием документа будут нарастать. 

    Автор: Федор Веснин
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