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Пассажир рейса ОАЭ — Москва задержан в Домодедово за пьяный дебош в самолете
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    Пассажир рейса ОАЭ — Москва задержан в Домодедово за пьяный дебош в самолете

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    Пассажир рейса ОАЭ — Москва задержан в Домодедово за пьяный дебош в самолете

    Москва, 4 мая. Пассажир самолета, следовавшего из Объединенных Арабских Эмиратов в Москву, задержан за нарушение общественного порядка в столичном аэропорту «Домодедово». Об этом сообщается на сайте МВД России.

    Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он нарушал общественный порядок, нецензурно бранился и не реагировал на замечания других пассажиров и членов экипажа.

    «В дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту «Домодедово» поступило сообщение о том, что на бору воздушного судна, следующего из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию, находится пассажир в состоянии алкогольного опьянения. По прибытии самолета в аэропорт, полицейские задержали правонарушителя», — указывают правоохранители.

    Установлено, что нарушителем является 35-летний житель Новосибирска. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», — добавили на сайте МВД РФ.

    Ранее сообщалось о пассажире, ударившем стюардессу на борту авиалайнера, следовавшего из Екатеринбурга в Симферополь.

    Автор: Сергей Свазовский
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