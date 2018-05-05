«Белые каски» ждет «ребрендинг»: провокаторы проживут и без денег Госдепа

Опрошенные Федеральным агентством новостей эксперты заявили, что отказ Госдепа США финансировать «Белые каски» может привести к переформатированию этой организации, но цели и задачи останутся те же. Толчком к такому решению американского ведомства могла стать неудачно организованная провокация о якобы имевшей место химической атаке правительственных войск в сирийском городе Дума.

Проект останется востребованным

По словам политолога и востоковеда Евгения Сатановского, организация «Белые каски» является структурой, «занимающейся организацией провокацией, подтасовками фактов и организацией разного рода информационной «дряни» для ООН и МИДов западных стран».

Эксперт приводит пример одного из таких одиозных заявлений «Белых касок» про «русские бомбы», когда на вопрос, откуда вы знаете о стране их происхождения, был ответ «Видели надписи на бомбах». Но в Думе, по словам собеседника ФАН, «Белые каски» прокололись совсем по-глупому, что, вероятно, и стало одной причин принятого американцами решения.

Теперь, считает Сатановский, «они станут зелеными или серо-буро-малиновыми касками, но продолжат заниматься тем же самым».

Схожей точки зрения придерживается и военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев:

«Хотя американцы сняли «Белые каски» с довольствия, это еще не значит, что не появится новый аналогичный проект. Ведь «Белые каски» — это инструмент ведения «гибридной» войны, удобная модель для проведения разного рода операций информационного и разведывательного характера в интересах США и Великобритании. Поэтому речь, скорее, пойдет о ребрендинге этой структуры».

Эксперт обращает внимание на то, что в один день с информацией об отказе Госдепа финансировать «Белые каски» появилась и новость о планируемом Англией укреплении антироссийского альянса в целях борьбы с «российской дезинформацией». А значит, «Белые каски» будут востребованы по-прежнему, пусть и в другом формате, полагает политолог.

Британская порода

Отметим, что сама эта организация изначально являлась именно британским проектом. Она была основана семь лет назад отставным английским офицером Джеймсом Ле Мезюрье, спустя два года ее возглавила жена английского миллиардера сирийского происхождения Аймана Асфари, а главным спонсором первоначально было МИД Соединенного королевства.

«Белые каски» хотя и позиционировали себя как неправительственная организация, равноудаленная от всех сторон сирийского конфликта, изначально заняли антиасадовскую, а затем и антироссийскую позицию. В отличие, например, от международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца или организации «Врачи без границ», которые оказывают помощь пострадавшим по обе линии фронта, «Белые каски» преимущественно базируются на территориях, контролируемых противниками Башара Асада.

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Организация выбрала себе специализацию — помощь пострадавшим от бомбардировок, причем виновниками этих бомбардировок всегда объявлялись только сирийские правительственные войска и российские ВКС. Налеты израильской и натовской авиации у «Белых касок» почему-то интереса не вызывают.

На своем сайте они прямо пишут, что занимаются «в основном последствиями воздушных нападений правительственных войск». Последних они, кстати, постоянно обвиняют в применении бочковых бомб и химического оружия, не предоставляя серьезных доказательств.

Связь с исламистами

Негативное отношение законного правительства Сирии к «Белым каскам» вполне закономерно, но и среди оппозиции отношение к этой организации неоднозначное. Так, в декабре 2015 года курды, контролировавшие Африн, запретили на своей территории деятельность «Белых касок» и закрыли их центр. Свою деятельность организация возобновила только после занятия Африна турецкими войсками.

По мнению Александра Перенджиева, возможная причина такого решения курдов связана с борьбой за выделяемые американцами субсидии — «просто устранили конкурента». В свою очередь, Борис Долгов, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, полагает, что конфликт скорее имел политический характер и был обусловлен тесными связями «Белых касок» с исламистами, которые являлись противниками курдов.

Эксперт напоминает, что известны примеры, когда полученная организацией гуманитарная помощь передавалась исламистским группировкам. По его словам, в ходе своих неоднократных посещений Сирии он много раз слышал негативные отзывы сирийского населения о деятельности «Белых касок», поскольку «под вывеской этой организации действует немало боевиков».

Перенджиев также обращает внимание на то, что, в отличие от Красного Креста и Красного Полумесяца или «Врачей без границ», чья работа на территории Сирии носит легитимный характер, про «Белые каски» такого сказать нельзя. Их деятельность инспирирована западными спецслужбами, но не согласована с правительством Сирии и не имеет под собой законных оснований. Эксперт считает, что Дамаску стоило бы поднять вопрос о прекращении деятельности в стране данной структуры, обеспечив нормальную работу подлинно гуманитарных организаций, не занимающихся провокациями и подтасовками.

Напомним, что, по сообщению американского телеканала CBS News, Государственный департамент США прекратил выделять денежные средства неправительственной организации «Белые каски». По данным телеканала, бюджет организации на треть состоял из дотаций Вашингтона.