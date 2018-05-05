Сирия итоги за сутки на 5 мая 06.00: ВКС РФ и САА освобождают от ИГ территории Дамаска, при взрыве в Алеппо погибло два человека

Сирия, 5 мая. ВКС РФ и САА продолжают освобождать Дамаск от ИГ1, при взрыве в Алеппо погибло двое гражданских, жители Маарет ан-Нумана вышли на митинг против «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Дамаске, наносят удары по позициям «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ противостоят ИГ в Дамаске, атаковали «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме, отбили атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: теряет позиции в Дамаске, атаковало САА в Дейр-эз-Зоре, ведет бои с ССА в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла двоих боевиков в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в Даръа, потеряла боевика в Алеппо.

«Джейш аль-Ислам»: прибыла в Аль-Баб.

Провинция Дамаск

В районы Ялда, Бейт Сахем и Баббила прибыла группа автобусов для эвакуации сдавших позиции в этой части региона боевиков. Об этом в начале дня писало информационное агентство SANA. Напомним, исламисты, действовавшие в южных пригородах Дамаска, были вынуждены согласиться на условия Сирийской арабской армии (САА) и уехать в Идлиб и Алеппо.

Местный источник передавал в Facebook (@msyaf.news), что в район Бейт Сахем прибыла российская военная полиция.

В районах Хаджар аль-Асвад и Ат-Тадамун продолжались вооруженные столкновения между правительственными войсками САР и террористами «Исламского государства». Ранее САА при поддержке ВКС РФ выбила ИГИЛовцев с ряда территорий региона.

Провинция Алеппо

Утром в Аль-Баб прибыли первые автобусы с членами группировки «Джейш аль-Ислам», сдавших свои позиции в районе Ялда к югу от Дамаска. Напомним, радикальные исламисты, базировавшиеся в пригородах сирийской столицы, пошли на вынужденное соглашение с правительственными войсками и покинули регион.

Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@Shrvan_Ezzo), что в Африне неизвестные убили члена Сирийской свободной армии (ССА). Жертвой нападения также стала жена боевика.

Члены незаконных вооруженных формирований открыли минометный огонь по району Аш-Шахбаа административного центра провинции Алеппо. По сведениям информационного агентства SANA, в результате атаки исламистов пострадало три мирных жителя столицы региона.

Местный источник сообщал на своей странице в социальной сети Twitter (@AleppoTodayTV), что в городе Дарат Изза на западе провинции прогремел взрыв. Во время инцидента погибло двое гражданских, также есть сведения о раненных.

Провинция Хомс

Военный источник писал в Telegram (@emaannewscenter1), что недалеко от холма Санасиль и в районе Аль-Халалия отмечаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. Ранее часть боевиков, базирующихся в окрестностях Ар-Растана, согласилась на условия САА и сдала оружие, получив возможность выехать в Идлиб и Алеппо. Однако оставшиеся радикалы создали новое формирование «Джейш аль-Сахаба» и пообещали бороться с правительственными силами «до последней капли крови».

Местный Telegram-канал (@Syrianow10) сообщил, что вывод боевиков, согласившихся на условия САА, из северных районов провинции Хомс начнется 7 мая.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство DeirEzzor 24 передавало на своей странице в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24), что группировка «Исламского государства» атаковала расположения проправительственных сил Сирии недалеко от города Абу Кемаль. САА отбила нападение радикалов.

Напомним, террористы ИГ бежали на захваченные Демократическими силами Сирии (SDF) территории провинции Дейр-эз-Зор во время операции ВКС РФ и САА по освобождению Абу Кемаля и скрываются там до сих пор. Местные источники подчеркивают, что курды не предпринимают попыток зачистить подконтрольный им проблемный район от террористов.

Провинция Даръа

В западной части провинции Даръа были зафиксированы столкновения между связанной с «Исламским государством» группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид» и Сирийской свободной армией (ССА). По данным информационного агентства Alsumaria News, в эпицентре противостояния находился город Хит. Сообщалось также, что «свободная армия» несет значительные потери в перестрелках с ИГИЛовцами.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал в Twitter (@snhr), что правительственные войска САР вели артиллерийский обстрел опорных пунктов боевиков недалеко от административного центра региона. Telegram-канал (@Syrianow10) сообщал о боях между САА и группировками вооруженной оппозиции недалеко от поселения Талль Харра.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб продолжалась операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против террористов «Джебхат ан-Нусры»1. Российская авиация нанесла удары по объектам радикальных исламистов в окрестностях населенного пункта Джиср аш-Шугур.

Одновременно правительственные войска САР вели артиллерийский обстрел опорных пунктов коалиции «Тахрир аш-Шам» недалеко от деревни Хубейт. Об этом писал местный источник в Telegram (@Syrianow10).

В районе городов Аль-Фуа и Кефрая неизвестные ликвидировали двоих боевиков «Ан-Нусры». Об этом сообщал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

На трассе Даркуш – Джиср аш-Шугур сдетонировало самодельное взрывное устройство, передавал военный источник в своем микроблоге в Twitter (@MasarPressNet). По сведениям автора публикации, в результате происшествия ранения получили двое боевиков.

Жители города Маарет ан-Нуман вышли на митинг против радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам». Об акции протеста писал на своей странице в социальной сети Twitter (@IdlibPlus) местный источник.

Провинция Хама

Военный Telegram-канал (@emaannewscenter1) писал, что ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносили удары по пунктам дислокации радикалов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях поселений Аз-Закият и Аль-Арбаин на севере провинции Хама. Под прикрытием военных самолетов Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел укрепрайонов «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенных пунктов Кафр Зета и Аль-Латамина. Об этом сообщал местный источник в Telegram (@emaannewscenter1).

Telegram-канал (@emaannewscenter1) писал, что армия САР вела артобстрел позиций боевиков в районе деревни Кастун на западе провинции.

Ирак

На дороге к северо-востоку от Баакубы взобралась придорожная мина, передавало информационное агентство Alsumaria News. В результате происшествия погибло три мирных жителя. Ранее в том же районе при детонации СВУ погибло четверо гражданских.

В провинции Найнава было арестовано 20 террористов «Исламского государства». По данным информагентства Iraqi News, радикальные исламисты планировали ряд вооруженных нападений на расположения правительственных войск в Мосуле и окрестностях города.

Военный источник передавал в микроблоге в Twitter (@TomtheBasedCat), что в результате совместной операции иракских и турецких спецслужб недалеко от границы стран был арестован высокопоставленный член ИГИЛ1.

Террористы ИГ пытались напасть на расположения «Хашд аш-Шааби» на севере провинции Салах эд-Дин, писало информационное агентство Iraqi News. В результате перестрелки бойцы отрядов народной самообороны ликвидировали двоих радикальных исламистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)