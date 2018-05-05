Сирия новости 5 мая 07.00: курды стягивают артиллерию и живую силу на нефтяной завод «Аталла»; в провинции Даръа появилась новая группировка

Сирия, 5 мая. Курды стягивают артиллерию и живую силу на нефтяной завод «Аталла»; в провинции Даръа появилась новая группировка; ИГ1 продолжает оказывать САА сопротивление на юге Дамаска. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли артиллерийский удар по вероятному месту проведения совещания командиров ИГ на юге Дамаска.

«Исламское государство»1: обстреливает САА из минометных орудий в районе Хаджар аль-Асвад.

«Джейш аль-Сахаба»: продолжает готовиться к наступлению САА в Растанском котле на севере Хомса.

«Сирийская свободная армия»: сформировала новую группировку в провинции Даръа.

«Демократические силы Сирии»: стягивают вооружение и живую силу на нефтяной завод «Аталла».

Провинция Дамаск

После рассечения анклава «Исламского государства» силами сирийских правительственных войск и палестинских формирований, сражающихся на стороне Башара Асада, бои с ИГ на юге Дамаска продолжаются. Однако, как и следовало ожидать, инициатива все больше и больше переходит к подразделениям САА. Боевики «Исламского государства» оставляют свои позиции не в состоянии оказывать дальнейшее сопротивление и отходят вглубь городской застройки.

Тем не менее, как сообщает источник в Twitter (@SyriawatanNews), в отдельных районах Хаджар аль-Асвада игиловцы, несмотря ни на что, всеми силами пытаются сдержать продвижение сирийцев, обстреливая САА из минометных орудий.

По информации источника в Twitter (@Sohayb_Masri1), сирийская артиллерия нанесла точечный удар по зданию в Хаджар аль-Асваде, где, по некоторым данным, проходило совещание полевых командиров террористической группировки ИГ. Информация уточняется.

Провинция Хомс

Обстановка в Растанском котле остается достаточно напряженной. Вывоз первой партии боевиков, согласившихся на условия сирийского правительства сдать оружие и выехать на территорию зоны деэскалации «Идлиб», был отложен до 7 мая. Одновременно с этим, отряды «Ахрар аш-Шам», «Лива аль-Хакк», «Файлак Хомс» и некоторые другие формирования отказались от сделки с сирийским правительством и обещали продолжить сопротивление правительственным войскам. «Непримиримые» боевики объединились под командованием Юсуфа Хадида в группировку «Джейш аль-Сахаба».

Telegram-канал @hmosyrian пишет, что данная группировка в настоящее время готовится к возможному наступлению САА, стягивая свои силы в районы населенных пунктов Бурайкит и Дейр-Фур.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» при поддержке сил коалиции США продолжают укреплять свои позиции на левом берегу Евфрата. Курдские вооруженные формирования заняли значительные территории провинции Дейр-эз-Зор в ходе операции «Буря Джазиры», которая была якобы направлена против боевиков «Исламского государства». Однако ни «Демократические силы Сирии», ни их американские союзники не собирались возвращать освобожденные районы под контроль легитимного сирийского правительства и, по сути, оккупировали левый берег Евфрата. Регулярно приходят сообщения о том, что курды притесняют и грабят местное арабское население, устанавливают свои законы и заставляют преподавать в школах на курдском языке.

В районе нефтяного завода «Аталла» было замечено прибытие нескольких артиллерийских орудий и отрядов подкрепления «Демократических сил Сирии». Об этом сообщает Telegram-канал @Syria_2_4. Источник предполагает, что на территории «Атталы» будет оборудован новый опорный пункт курдских вооруженных формирований или полноценная военная база.

Провинция Даръа

Telegram-канал @hasansofan сообщает, что в населенном пункте Хара, расположенном севернее административного центра провинции Даръа, в составе «Сирийской свободной армии» была создана новая группировка — «Ахрар аль-Хара». В нее вошло три «бригады». Первая бригада под командованием Ахмеда аль-Вади была сформирована из батальонов «Абу Обейда бин Джарра», «Мученика Абу Хаммама Хурани» и «Мученика Абу Акрама». Вторая пехотная бригада под командованием Абу Исмаила — из батальонов «Асвад Джабаль», «Сарайя аль-Тахрири» и «Фуросан аль-Малахим». И третья пехотная бригада под командованием Мухаммеда Абу Хамзы — из бригад «Амджад Хуран» и «Лива Аль-Хаг».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)