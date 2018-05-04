Меню
Общество
Заказчик Крымского моста отреагировал на заявления об использовании иностранной спецтехники
Новости Сирии
Сирия: почти 64 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте
Следующая новость
Загрузка...

    Заказчик Крымского моста отреагировал на заявления об использовании иностранной спецтехники

    127

    Заказчик Крымского моста отреагировал на заявления об использовании иностранной спецтехники

    Москва, 4 мая. Семь голландских компаний попали под следствие якобы из-за поставок оборудования для строительства Крымского моста. В ФКУ Упрдор «Тамань», которое является заказчиком возведения переправы через Керченский пролив, заявили, что централизованной закупки спецтехники не было.

    «При строительстве Крымского моста используются сотни различных типов спецтехники и строительного оборудования, часть которых произведена в том числе за рубежом. Централизованной закупки/поставки оборудования непосредственно под стройку в Керченском проливе не было. Каждый из подрядчиков работает со своей техникой, приобретенной для собственных производственных нужд», — сообщили в компании «Интерфаксу».

    По версии следствия, голландские компании якобы могли поставлять строительную технику для возведения Крымского моста и проводить техобслуживание оборудования. Следователи проверяют, имели ли фирмы отношение к строительству переправы. Если компании признают виновными, им грозит штраф в размере до 820 тысяч евро.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.