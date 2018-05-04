Сирия новости 4 мая 22.30: перестрелки между САА и боевиками в Даръа, при взрыве в Алеппо погибло два человека

Сирия, 4 мая. В Даръа продолжаются столкновения между САА и боевиками, при взрыве в Алеппо погибло двое гражданских, армия САР при поддержке ВКС РФ продвигается в Дамаске. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: бьют по ИГ1 в Дамаске, атакуют позиции «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ продвигаются в Дамаске, ведут артобстрел позиций боевиков в Даръа, противостоят «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: теряет позиции в Дамаске, ведет бои с ССА в Даръа.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в Даръа.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает продвигаться в южных пригородах Дамаска. Информационное агентство Damascus Now передает в Telegram-канале (@damascus_now_ar), что артиллерия правительственных войск бьет по укрепрайонам террористов «Исламского государства» в районе Ат-Тадамун. Как сообщалось ранее, российская авиация наносит удары по опорным пунктам ИГИЛовцев в районе Хаджар аль-Асвад. Летчики обеспечили продвижение САА в этой части региона. Солдаты армии САР выбили радикальных исламистов с ряда позиций.

Провинция Алеппо

Члены незаконных вооруженных формирований открыли минометный огонь по району Аш-Шахбаа административного центра провинции Алеппо. По сведениям информационного агентства SANA, в результате атаки исламистов пострадало три мирных жителя столицы региона.

Местный источник сообщает на своей странице в социальной сети Twitter (@AleppoTodayTV), что в городе Дарат Изза на западе провинции прогремел взрыв. Во время инцидента погибло двое гражданских, также есть сведения о раненных.

Провинция Даръа

В районе населенного пункта Талль Харра к северу от административного центра провинции Даръа продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Об этом пишет местный Telegram-канал (@emaannewscenter1). Также, по сведениям источника в Telegram (@emaannewscenter1), правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел опорных пунктов боевиков в ближайших пригородах столицы региона.

В западной части провинции продолжаются бои между Сирийской свободной армией (ССА) и подконтрольной ИГИЛ1 группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид».

Провинция Идлиб

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносят удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях города Джиср аш-Шугур, передает военный Telegram-канал (@Syrianow10). Под прикрытием авиации союзников Сирийская арабская армия (САА) ведет артобстрел позиций радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» в южной части провинции Идлиб.

Ранее сообщалось, что недалеко от Джиср аш-Шугура сдетонировало СВУ. В результате инцидента пострадало двое боевиков.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел пунктов дислокации группировок вооруженной оппозиции в районе деревни Кастун на западе провинции Хама. Об этом пишет военный источник в Telegram (@emaannewscenter1).

В северной части региона продолжаются столкновения между правительственными войсками САР и террористами «Джебхат ан-Нусры». Поддержку сирийской армии оказывают ВКС РФ. Ранее сообщалось, что российская авиация бьет по «Ан-Нусре» в окрестностях Аз-Закията и Аль-Арбаина.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)