Режим запугивания: эксперт прокомментировал задержание воевавшего за ДНР бразильца радикалами в Киеве

Украинские националисты задержали в Киеве гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который ранее был осужден за участие в боях на стороне Донецкой народной республики. Информация об этом опубликована в Facebook на странице организации «Национальный корпус».

Как следует из сообщения в соцсетях, националисты решили, что «сепаратист не должен быть на воле», и привели Лусварги к зданию службы безопасности Украины, где бразильца сразу «приняли».

По мнению военного эксперта Александра Жилина, сегодня на Украине действует режим запугивания населения. Как отметил Жилин в интервью Федеральному агентству новостей, подобное беззаконие будет только нарастать, и стать его жертвой может любой человек, волею судьбы оказавшийся на территории Украины.

«После переворота 2014 года Украина потеряла государственность и стала плацдармом для войны с Россией, — говорит эксперт. — В стране установился режим запугивания населения, который контролируется не уголовным или административным кодексом, а беспределом. И подобные вещи есть сейчас и еще будут нарастать. Это хорошо, что националисты его еще не застрелили! Они могли бы застрелить, могли бы сжечь, от них можно ожидать чего угодно. Ведь то, что произошло в Одессе четыре года назад, показало, что власть разрешает фашистам и националистам все, если они поддерживают режим. Это даже не террор, это действия, цель которых вогнать в панику любого, кто окажется на территории Украины. И не важно, местный этот человек или приезжий. Агрессия здесь возможна в отношении любого. Это не та власть, которая обеспечивает соблюдение прав человека, это власть, которая накачивает людей русофобией, подготавливает к войне и терроризму».

После того, как радикалы привели Лусварги к зданию СБУ, сотрудники службы безопасности пообещали выяснить, что делает бразилец в Киеве и связан ли он с войсками ДНР.

Напомним, Рафаэля Лусварги украинские правоохранители арестовали в 2016 году в аэропорту «Борисполь». Суд назначил гражданину Бразилии наказание в виде 13 лет лишения свободы за то, что тот якобы воевал на стороне ДНР. Но вскоре были обнаружены процессуальные нарушения, и приговор отменили. Лусварги был освобожден.

Как рассказал сам бразилец, после отмены приговора он жил в киевском монастыре. А в день, когда попал в руки националистов, мужчина шел в посольство Бразилии. Лусварги утверждает: контактов с ополченцами не поддерживает.