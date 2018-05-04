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Тело исчезнувшей из роскошного отеля британской певицы нашли у подножья скалы
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    Тело исчезнувшей из роскошного отеля британской певицы нашли у подножья скалы

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    Тело исчезнувшей из роскошного отеля британской певицы нашли у подножья скалы

    Лондон, 4 мая. В Англии, неподалеку от города Истборн, обнаружено тело известной джазовой певицы и актрисы Ханны Нортхедж. Несколько дней назад она бесследно исчезла, покинув роскошный отель на побережье.

    Тело Нортхедж нашли у подножья скалы Бичи-Хед, места, известного как «мыс самоубийц».

    Родственники Нортхедж уже опознали найденное тело, отмечают британские СМИ. Они также сообщают, что исчезновение певицы изначально не вызвало ни у кого подозрений, так Нортхедж планировала отправиться в Лондон.

    Отметим, певице и актрисе было 43 года. Она снималась вместе с Джоном Хертом и Элайджей Вудом, на ее выступления неоднократно приходили королева Елизавета II и бывший премьер-министр Соединенного королевства Тони Блэр.

    Автор: Федор Веснин
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