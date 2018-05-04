Тренер сборной РФ прокомментировал разгром Франции в стартовом матче ЧМ по хоккею

Копенгаген, 4 мая. Исполняющий обязанности главного тренера сборной РФ по хоккею Илья Воробьев призвал не превозносить российских хоккеистов после разгрома команды Франции на старте чемпионате мира.

«Есть вещи, которыми я недоволен. В частности, вторым периодом. Завтра будем разбирать по видео, есть моменты, где должны были сыграть лучше. Это первая игра, есть над, чем работать. Успокойтесь, пожалуйста, а то мы сыграли первый матч с французами, а вы нас возносите куда-то. Все в рабочем режиме», — сказал Воробьев.

Напомним, 4 мая в Дании стартовал чемпионат мира по хоккею. Сборная России разгромила команду Франции в первом матче группового этапа, отправив в ее ворота семь безответных шайб. Следующую игру сборная России проведет с командой Австрии 6 мая.