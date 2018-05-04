В России изменили правила техосмотра: новые требования, ужесточение ответственности, судьба талонов ТО

В России вступили в силу новые правила технического осмотра автомобилей. 23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который был принят Госдумой 10 апреля 2018 года и одобрен Советом Федерации 18 апреля 2018 года.

Что изменилось при проведении ТО

Диагностическую карту сможет получить любой автомобиль

Раньше, если при прохождении техосмотра транспортное средство не соответствовало хотя бы одному из обязательных параметров безопасности, диагностическая карта на автомобиль не выдавалась. Теперь диагностическую карту может получить любой автомобиль, но при этом в документе указываются выявленные нарушения.

Ужесточается ответственность операторов техосмотра

Предыдущая версия закона о техосмотре предусматривала ответственность оператора за выдачу диагностических карт владельцам неисправных авто. В новой редакции закона специально оговорено, что операторы подлежат наказанию, если автомобилю, имеющему проблемы с безопасностью, выдадут диагностическую карту с положительными характеристиками. То есть оператор будет наказан, если выдаст карту с «заключением о возможности эксплуатации транспортного средства, не соответствующего требованиям безопасности».

Ужесточение правил проведения техосмотра

В России ужесточены правила проведения техосмотра. Кроме проверки знака аварийной остановки теперь в обязательном порядке проводится досмотр аптечки.

Отныне не допускается загрязнение внешних световых приборов на рассеивателях и установка на них бесцветных или окрашенных оптических деталей. Запрещено проводить тонировку фар, устанавливать на фары не предусмотренные производителем оптические элементы и оклеивать их пленкой, в том числе бесцветной.

Также автовладельцу будет отказано в выдаче положительного заключения, если имеет место подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя руля. Кроме того, изменяются правила установки шипованных шин.

Исчезновение талонов техосмотра

В новой редакции закона полностью отсутствует упоминание о талонах техосмотра, которые были выведены из оборота еще в 2011 году, уступив место диагностическим картам. В соответствии с новой версией закона регионы теперь не будут устанавливать потолок оплаты за оформление дубликата талона техосмотра, а страховщики отныне не обязаны вести учет таких талонов.

Грядет большая реформа

Вместе с тем власти готовят масштабную реформу технического осмотра автомобилей, сообщает «Коммерсант». Суть реформы — лишить операторов возможности торговать диагностическими картами и вносить информацию в базу данных техосмотра о машинах, которые не прошли проверку. Также планируется вернуть штраф для автовладельцев, которые ездят на машинах, не прошедших техосмотр.

Соответствующей законопроект был направлен в правительство России в конце 2017 года, но с тех пор документ еще дорабатывается.