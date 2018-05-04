ВМС США: Авианосец «Гарри Трумэн» приступил к борьбе с ИГ у берегов Сирии

Вашингтон, 4 мая. Атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» приступил к проведению воздушных операций против запрещенной в РФ террористической организации ИГ1 в Сирии. Об этом в пятницу информирует пресс-служба американского военно-морского флота.

«Гарри Трумэн» приступил 3 мая 2018 года к проведению воздушных операций с целью оказать поддержку операции «Непоколебимая решимость», — отмечается в комментарии ВМС США.

Сообщается, что самолеты, базирующиеся на «Трумэне», уже успели провести несколько вылетов.

Напомним, в начале апреля стало известно, что Вашингтон принял решение перебросить ударную группу ВМС во главе с авианосцем «Гарри Трумэном» в Средиземное море. В Генштабе РФ впоследствии сообщили, что Москве прекрасно известно о планах ВМС США отправить авианосец в Персидский залив.

1 Организация запрещена на территории РФ.