«Мы же не белые»: мигранты в Париже напали на темнокожего лидера Лиги защиты африканских стран

Париж, 4 мая. Мигранты ограбили лидера Лиги защиты черных африканских стран (LDNA) в Париже. Пострадавший снял происходящее на видео и опубликовал его в Сети.

Как видно на записи, мужчину окружила и избила группа выходцев из Африки. Примечательно, что сам пострадавший также оказался темнокожим. Вдогонку уходящим злоумышленникам он крикнул: «Ведите себя как люди, мы же не белые». В комментариях к видео пользователи обвинили лидера LDNA в «анти-белом расизме».

Напомним, в связи с резким ростом числа беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки Европа столкнулась с миграционным кризисом, ставшим крупнейшим со времен Второй мировой войны. Одной из причин увеличения количества беженцев в Европу стала ситуация в Сирии. Отметим, что США и страны возглавляемой ими коалиции находятся в стране без согласия официального Дамаска. Помощь в борьбе с боевиками сирийской армии по просьбе президента страны Башара Асада также оказывает Россия.