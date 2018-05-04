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«Мы же не белые»: мигранты в Париже напали на темнокожего лидера Лиги защиты африканских стран
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    «Мы же не белые»: мигранты в Париже напали на темнокожего лидера Лиги защиты африканских стран

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    «Мы же не белые»: мигранты в Париже напали на темнокожего лидера Лиги защиты африканских стран

    Париж, 4 мая. Мигранты ограбили лидера Лиги защиты черных африканских стран (LDNA) в Париже. Пострадавший снял происходящее на видео и опубликовал его в Сети.

    Как видно на записи, мужчину окружила и избила группа выходцев из Африки. Примечательно, что сам пострадавший также оказался темнокожим. Вдогонку уходящим злоумышленникам он крикнул: «Ведите себя как люди, мы же не белые». В комментариях к видео пользователи обвинили лидера LDNA в «анти-белом расизме».

    Напомним, в связи с резким ростом числа беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки Европа столкнулась с миграционным кризисом, ставшим крупнейшим со времен Второй мировой войны. Одной из причин увеличения количества беженцев в Европу стала ситуация в Сирии. Отметим, что США и страны возглавляемой ими коалиции находятся в стране без согласия официального Дамаска. Помощь в борьбе с боевиками сирийской армии по просьбе президента страны Башара Асада также оказывает Россия.

    Автор: Алексей Громов
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