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Депутат Рады рассказал, как Порошенко шантажировал Коломойского
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    Депутат Рады рассказал, как Порошенко шантажировал Коломойского

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    Депутат Рады рассказал, как Порошенко шантажировал Коломойского

    Киев, 4 мая. Украинский олигарх Игорь Коломойский дал показания в Лондонском суде против президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко.

     «Инсайд из Лондонского суда. В своих письменных показаниях Игорь Коломойский сообщил, что владеет доказательствами попыток президента получить контроль над информационным вещанием 1+1», — написал Лещенко на своей странице в Facebook.

    Он также добавил, что «согласно показаниям Коломойского, по сути Порошенко его шантажировал», предлагая передать контроль над телеканалом 1+1 взамен на прекращение расследования Генеральной прокуратуры Украины в отношении «ПриватБанка», владельцем которого также является Коломойский.

    Автор: Алексей Громов
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