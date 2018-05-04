Депутат Рады рассказал, как Порошенко шантажировал Коломойского

Киев, 4 мая. Украинский олигарх Игорь Коломойский дал показания в Лондонском суде против президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко.

«Инсайд из Лондонского суда. В своих письменных показаниях Игорь Коломойский сообщил, что владеет доказательствами попыток президента получить контроль над информационным вещанием 1+1», — написал Лещенко на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что «согласно показаниям Коломойского, по сути Порошенко его шантажировал», предлагая передать контроль над телеканалом 1+1 взамен на прекращение расследования Генеральной прокуратуры Украины в отношении «ПриватБанка», владельцем которого также является Коломойский.