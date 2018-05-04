МИД Украины направил ноту России в связи с задержанием судна у берегов Крыма

Киев, 4 мая. Украина направила ноту в МИД России в связи с задержанием украинского рыболовецкого судна у берегов Крыма. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает infox.ru.

«В связи с задержанием украинского рыболовного судна срочно направили ноту МИД России по выяснению всех обстоятельств задержания», — написала Беца в своем микроблоге Twitter.

Ранее стало известно, что сотрудники пограничного управления ФСБ задержали украинское судно за незаконный вылов камбалы в исключительной экономической зоне России. Судно и экипаж из пяти украинцев доставлены в Крым, передает «Свободная Пресса».

Позднее помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что данное судно не имело разрешение на выход за линию государственной границы Украины. По его словам, капитан судна ««пренебрег рисками быть задержанным пограничными силами» России.