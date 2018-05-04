Эксперт о переговорах Шойгу с Хафтаром: Ливия доверилась Западу — и потеряла все

Переговоры с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром провел глава министерства обороны России Сергей Шойгу. Пресс-служба ведомства сообщает, что беседа состоялась по видеосвязи.

«Обсуждались вопросы безопасности в ближневосточном регионе и Северной Африке, в частности, борьбы с международным терроризмом и разрешения кризисной ситуации в Ливии», — отметили в Минобороны.

Как считает военный эксперт Алексей Леонков, Ливия обсуждает подобные вопросы именно с Россией потому, что справиться с ситуацией в Сирии удается только благодаря силам РФ. В интервью Федеральному агентству новостей он отметил, что именно Россия сейчас является флагманом в борьбе с международным терроризмом.

«Ливия сейчас разделена на две части. И большая из них находится в руках террористов, подконтрольных той коалиции, войска которой наносили авиаудары по стране, — говорит Леонков. — Сейчас дети убитого Муаммара Каддафи — сын и дочь — пытаются собрать силы, чтобы вернуть Ливии утраченный суверенитет. И это закономерно, что Ливия сейчас обращена к России, ведь именно нашими силами удалось вывести из небытия Сирию, где до прихода российских войск в 2015 году правительству Асада оставалось существовать считанные недели».

«Ливия, которая до кризиса жила хорошо и олицетворяла так называемый арабский коммунизм, доверившись Западу, потеряла все, — продолжает Леонков. — И сейчас, после того как страна погрузилась в хаос, стало понятно, что в этой ситуации свой взор стоит обратить только в сторону России. Сегодня наша страна — флагман в борьбе с международным терроризмом. И всем известно, что сегодня на территории Ливии работают те самые главари ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещенная в России), которых туда вывезли силы коалиции, возглавляемой США. Лидеры боевиков также были вывезены в Афганистан. И чтобы эти группировки не разрослись до огромных размеров, надо с ними бороться уже сейчас. Поэтому ликвидировать международный терроризм — для нас цель номер один».

Напомним, маршал Хафтар сначала был сторонником бывшего правителя Ливии Муаммара Каддафи, но затем был приговорен к смертной казни за попытку госпереворота. Ему пришлось уехать в США. Вернувшись в Ливию в 2011 году, Хафтар участвовал в свержении режима Каддафи и вскоре из числа бывших офицеров начал создавать национальную армию. Командование официально было передано ему уже в 2015 году, после того, как Хафтар смог установить контроль над значительной частью восточных районов Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.