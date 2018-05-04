Меню
Россия
«Аэрофлот» одел Airbus A321 в праздничную ливрею в честь юбилея компании
Спорт
Тренер сборной РФ прокомментировал разгром Франции в стартовом матче ЧМ по хоккею
Следующая новость
Загрузка...

    «Аэрофлот» одел Airbus A321 в праздничную ливрею в честь юбилея компании

    55

    «Аэрофлот» одел Airbus A321 в праздничную ливрею в честь юбилея компании

    Москва, 4 мая. «Аэрофлот» представил самолет Airbus A321 в праздничной ливрее. Необычную раскраску на воздушное судно решили нанести по случаю 95-летнего юбилея компании.

    Торжественная церемония, в рамках которой показали украшенный Airbus A321, состоялась в пятницу в аэропорту Шереметьево, а конкурс на создание эскиза раскраски самолета объявили еще летом 2017 года, отмечает «Пятый канал». При этом предложить «Аэрофлоту» свой вариант мог любой желающий.

    Автором лучшего проекта в результате была признана Екатерина Лесик, создавшая дизайн в бело-синих тонах, который стилизован под русские национальные узоры. 

    «Очень понравилось. Очень красивая ливрея. В этом году Аэрофлот отметил свой 95-летний юбилей. К этой торжественной дате мы подошли с прекрасными показателями. Мы ведущая авиакомпания России и одни из лидеров мировой авиаиндустрии», — подчеркнул заместитель гендиректора «Аэрофлота» Игорь Чалик.

    Отметим, удачливыми пассажирами, которым предоставился шанс подняться на борт праздничного самолета первыми, стали те, кто в пятницу отправился из Шереметьево в Ереван.   

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.