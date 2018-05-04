«Аэрофлот» одел Airbus A321 в праздничную ливрею в честь юбилея компании

Москва, 4 мая. «Аэрофлот» представил самолет Airbus A321 в праздничной ливрее. Необычную раскраску на воздушное судно решили нанести по случаю 95-летнего юбилея компании.

Торжественная церемония, в рамках которой показали украшенный Airbus A321, состоялась в пятницу в аэропорту Шереметьево, а конкурс на создание эскиза раскраски самолета объявили еще летом 2017 года, отмечает «Пятый канал». При этом предложить «Аэрофлоту» свой вариант мог любой желающий.

Автором лучшего проекта в результате была признана Екатерина Лесик, создавшая дизайн в бело-синих тонах, который стилизован под русские национальные узоры.

«Очень понравилось. Очень красивая ливрея. В этом году Аэрофлот отметил свой 95-летний юбилей. К этой торжественной дате мы подошли с прекрасными показателями. Мы ведущая авиакомпания России и одни из лидеров мировой авиаиндустрии», — подчеркнул заместитель гендиректора «Аэрофлота» Игорь Чалик.

Отметим, удачливыми пассажирами, которым предоставился шанс подняться на борт праздничного самолета первыми, стали те, кто в пятницу отправился из Шереметьево в Ереван.