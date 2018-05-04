Пашинян нарушил обещание об отсутствии забастовок уже к концу первого дня «перемирия»

Ереван, 4 мая. В пятницу Армянская Республика впервые за неделю вздохнула свободно. Лидер оппозиции Никол Пашинян, старающийся любым путем получить должность премьер-министра, пообещал, что минимум до 8 мая оппозиция не будет проводить никаких забастовок, и жители страны смогут вернуться к своему привычному распорядку жизни.

Но радость не заинтересованных в политике граждан была недолгой. Как передают корреспонденты Федерального агентства новостей, уже к вечеру пятницы оппозиционер опубликовал на своей странице в Facebook заявление сразу восьми различных поселений близлежащих к Еревану районов о том, что они отказываются работать на государственной службе или осуществлять любую деятельность по оказанию муниципальных услуг до момента утверждения Пашиняна в качестве премьер-министра.

Таким образом, Пашинян сам же нарушил условия выдвинутого им же перемирия. По мнению местных политологов, команда оппозиционера рассчитывает, что примеру этих поселений последуют и другие населенные пункты Армении. Тем самым Пашинян пытается использовать добровольный локаут, объявленный в поселениях, как дополнительный рычаг давления на парламентариев, до сих пор поддерживающих нынешнюю власть.

Нельзя не заметить, что подобная тактика давления зачастую использовалась в гонках за президентское кресло при «оранжевых революциях». Не удивительно, что оппозиционер в очередной раз использовал проверенный ход, чтобы показать свою власть над гражданами страны.