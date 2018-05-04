Будем прибавлять от матча к матчу: Дацюк оценил старт России на ЧМ в Дании

Копенгаген, 4 мая. Нападающий сборной России по хоккею Павел Дацюк поделился впечатлениями от стартового поединка чемпионата мира против команды Франции, который российские спортсмены выиграли со счетом 7-0. По словам хоккеиста, по ходу турнира сборная будет только прибавлять.

«На самом деле матч был не таким легким, как показалось… французы хорошо двигались. Дворец очень душный, пока очень сложно привыкнуть к этому, да и качество льда оставляет желать лучшего. От матча к матчу наша молодая команда, думаю, будет прибавлять и прибавлять», — отметил нападающий СКА.

Дацюк также признал, что сборной не хватает Никиты Гусева, который заболел и остался в Москве, но присоединится к команде в ближайшее время.

Напомним, в первом матче стартовавшего в Дании чемпионата мира по хоккею россияне разгромили команду Франции 7-0. Следующий поединок подопечные Ильи Воробьева проведут в воскресенье против австрийцев.