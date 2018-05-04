Glencore и QIA расторгли сделку по продаже акций «Роснефти»

Москва, 4 мая. Швейцарский нефтяной трейдер Glencore и Катарский суверенный фонд (QIA) уведомили китайскую компанию CEFC о расторжении сделки по продаже 14,16% акций «Роснефти». Об этом сообщает пресс-служба Glencore.

Glencore и QIA решили расформировать консорциум, который был создан в 2016 году для покупки доли в «Роснефти». После расторжения соглашения QIA станет владельцем 18,93% акций «Роснефти», Glencore — 0,57%.

Стоит отметить, что после покупки 19,5% «Роснефти» QIA и Glencore планировали оставить в своей собственности 4,7% и 0,57% акций, перепродав 14,16% акций CEFC.